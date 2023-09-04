'Это позор': экс-чекмпион мира высказался о бое Усик – Дюбуа, объяснив победу украинца

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи раскритиковал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) за отказ от продолжения боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Американец фактически обвинил британца в сдаче, отметив, что соперник нашего соотечественника просто сдался украинцу.

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Об этом Малиньяджи заявил в эфире своего YouTube-канала Paulie TV. Он добавил, что считает позорным поведение Дюбуа, который впервые в карьере получил шанс побороться за чемпионские пояса супертяжелого дивизиона, но бездарно им не воспользовался.

"У Дюбуа есть одна проблема – по ходу поединка его покидает боевой дух, и он просто сдается. Так было в бою против Джо Джойса, когда он сломал орбитальную кость и сразу отказался от продолжения борьбы. Когда Усик начал доставать Дюбуа ударами, британца стал покидать боевой дух. Нокаут в девятом раунде был не самым сильным ударом, но Дюбуа был ментально сломлен. Поражение Даниэля – это позор. Он боксер мирового класса, но сильно уступает многим в моральной стойкости", – сказал Малиньяджи.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса. Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона.

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