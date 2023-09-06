Лишили чемпионства: появился текст апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком

Команда британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) выразила уверенность в том, что рефери должен был засчитать нокаут украинцу Александру Усику (21-0, 14 КО) в пятом раунде боя 26 августа. Об этом говорится в апелляции, которую представители уроженца Лондона подали во Всемирную боксерскую ассоциации (WBA).

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Часть документа опубликовал на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter, журналист Дан Рафаэль. В тексте протесте утверждается, что Дюбуа нанес легитимный удар, который на самом деле пришелся ниже пояса, а рефери Луис Пабон дал Усику восстановиться вместо того, чтобы отдать победу британцу.

"Примерно на 20-й секунде пятого раунда г-н Дюбуа нанес удар по корпусу, который был точный и серьезно потряс г-на Усика и, по-видимому, сделал г-на Дюбуа чемпионом в супертяжелом весе. Однако г-н Пабон ошибочно счел этот удар ниже пояса. Вместо нокаута г-ну Усику был предоставлен длительный период восстановления, который позволил ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить бой", – отметили в команде Дюбуа.

Сам Рафаэль назвал документ "фигней от Фрэнка Уоррена (промоутер Дюбуа – ред.). А менеджер Усика Эгис Климас высмеял своего коллегу. Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса. Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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