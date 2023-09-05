Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком и назвала худший сценарий

Команда Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) подала официальный протест на результат поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО), который состоялся 26 августа и завершился победой украинца в девятом раунде. Британец и его команда оспаривают решение рефери Луиса Пабона, зафиксировавшего в пятой трехминутке удар ниже пояса со стороны претендента.

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Об этом в комментарии YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен. Он отметил, что все необходимые документы поданы во Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA), по линии которой Усик проводил защиту своих чемпионских поясов.

"Мы завершили всю работу и подали апелляцию в соответствии с правилами WBA. Теперь они должны рассмотреть ее. Надеюсь, они вынесут правильное решение. Самый худший сценарий – это назначение реванша. Незамедлительного реванша. Конечно, это будет прецедент. Лучшее, что они могли бы сделать – это признать бой несостоявшимся. Но, откровенно говоря, я не думаю, что они так поступят", – сказал Уоррен.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса. Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа .

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