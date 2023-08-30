Приведены неоспоримые факты умышленной подлости в бою Усик – Дюбуа

Катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил скандальный эпизод в бою украинца против Даниэля Дюбуа. Канадский специалист, основываясь на своем 44 летнем опыте привел неопровержимые доказательства того, что британский супертяж намеренно бил крымчанина между ног.

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По словам Анбера, если б это было случайно и Дюбуа верил, что нокдаун легитимный, то он бы праздновал его и немедленно апеллировал к рефери, что тот не начал отсчет.

"Когда я увидел, как Даниэль выставил вперед переднее колено, присел вот так и выбросил апперкот — для меня это было преднамеренно. Это был преднамеренный фол", - приводит перевод интервью Vringe.

Анбер еще раз сакцентировал внимание на том, что боксер, которому удался нокаутирующий удар ведет себя по другому.

"Знаете, когда наносишь левый хук — бум, и возвращаешься в угол праздновать. Этим я имею в виду, что Дюбуа не удивился тому, что рефери расценил это, как удар ниже пояса. Как только Луис Пабон расценил это, как удар ниже пояса, он отошёл в угол. Он знал. Он не возмущался, что это был нокдаун. Нет, отходя в угол, он знал, что за удар он нанес", – подытожил канадский катмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

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