Усика лишили чемпионского пояса. РосСМИ нашли повод потравить украинца

Российские СМИ продолжают использовать малейшую возможность продемонстрировать своим читателям, как все "плохо" в Украине. Одно из авторитетнейших спортивных изданий РФ решило обрадовать россиян статьей про "огромные трудности" в жизни Александра Усика.

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Sportbox 30 августа выпустил материал под названием "Усика лишили чемпионского пояса. За что наказали скандального украинца?.

В первой половине тексте рассказывается, о том, что произошло в бою Усик - Дюбуа. Как британец ударил нашего соотечественника ниже пояса, и что промоутер Даниэля требует от WBA признать поединок несостоявшимся.

Лишь в самом конце статьи упоминается повод, вынесенный в заголовок. Речь идет о событиях 2019 (!!!) года, когда украинский боксер получил травму бицепса, отказавшись защищать титул WBC. Тогда Всемирный боксерский совет решил присвоить Усику титул "чемпион в отпуске", сделав сам пояс WBC вакантным.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Саша нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

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