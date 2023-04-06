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Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
8,6 т.
Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) поддержал Василия Ломаченко в его борьбе за Московский патриархат в Киево-Печерской лавре. Крымчанин в Instagram поставил "лайк" на посте своего друга и кума про предстоятель УПЦ МП Онуфрия.

Видео дня

Ломаченко опубликовал видео с митрополитом, в котором тот поздравляет верующих с наступлением Великого поста. Василий подписал ролик восхищенными словами.

Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Напомним, что 29 марта, когда монахи Московского патриархата должны были окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры, Усика заметили у стен заповедника. Боксер отказался комментировать свое присутствие.

Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Позже его жена Екатерина Усик написала, для чего ее супруг приходил в лавру.

Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Ранее Усик заявлял, что "встанет на сторону монахов" в случае так называемого захвата Киево-Печерской лавры. Он также называл предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "отцом нашей православной церкви, мирной православной Украины".

Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко постоянно размещает у себя в аккаунте в Instagram пропагандистские материалы, поддерживающие УПЦ МП в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

26 марта боксер показал результаты "воинствующего атеизма", выложив видео с кадрами разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

23 марта Ломаченко разместил ролик с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Отметим, что Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

 

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