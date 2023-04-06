Усик впервые показал истинное отношение к Ломаченко, защищающего Онуфрия и УПЦ МП. Фотофакт

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) поддержал Василия Ломаченко в его борьбе за Московский патриархат в Киево-Печерской лавре. Крымчанин в Instagram поставил "лайк" на посте своего друга и кума про предстоятель УПЦ МП Онуфрия.

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Ломаченко опубликовал видео с митрополитом, в котором тот поздравляет верующих с наступлением Великого поста. Василий подписал ролик восхищенными словами.

Напомним, что 29 марта, когда монахи Московского патриархата должны были окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры, Усика заметили у стен заповедника. Боксер отказался комментировать свое присутствие.

Позже его жена Екатерина Усик написала, для чего ее супруг приходил в лавру.

Ранее Усик заявлял, что "встанет на сторону монахов" в случае так называемого захвата Киево-Печерской лавры. Он также называл предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "отцом нашей православной церкви, мирной православной Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко постоянно размещает у себя в аккаунте в Instagram пропагандистские материалы, поддерживающие УПЦ МП в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

26 марта боксер показал результаты "воинствующего атеизма", выложив видео с кадрами разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

23 марта Ломаченко разместил ролик с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Отметим, что Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

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