''Ты наш! Ты настоящий!'' Ломаченко опубликовал пост о ''беззаконии в Украине'', вызвав восторг у россиян

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) выложил у себя в Instagram проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольскому и Броварской заявляет о беззаконии, которое творит украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Видео дня

Отметим, что профиль Ломаченко в Instagram недоступен ни в Украине, ни тем пользователям за рубежом, у кого украинская регистрация в соцсети.

"Мы глубоко поражены очередным выпадом против Украинской православной церкви. Создается впечатление, что совершающие подобные беззакония являются верными продолжателями линии богоборцев коммунистического периода. Методы стали более изощренными, а цель, очевидно, та же: искоренить церковь и вытоптать о ней память", – говорит Паканич.

Сам Ломаченко подписал видео лаконично: "С нами Бог! Да будет мир".

В комментариях российские фанаты поддержали Василия, разместив в комментариях множество слов поддержки.

"Вася, спасибо тебе что ты видишь что происходит, спасибо что не упал на дно как Усик", "Настоящий чемпион! Спорт вне политики! Вася столько раз прославлял свою страну, свой город своими победами", "С тобой бог точно Вася, потому что ты наш, ты настоящий", "Боже храни Русскую православную церковь и веру! Вася уважение! Усик дно", – пишут юзеры.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны покинуть территорию до 29 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта Ломаченко выложил несколько фотографий из США, куда он улетел готовиться к поединку против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни. Бой Ломаченко и Хэйни запланирован на 20 мая.

17 февраля Ломаченко исполнилось 35 лет. Профильные ресурсы поздравили Василия с днем рождения, однако украинские поклонники бокса в комментариях устроили ему настоящую обструкцию. Соотечественники напомнили боксеру о его неоднозначной позиции относительно военной агрессии России и поддержке церкви Московского патриархата.

Ранее Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" спецслужб Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!