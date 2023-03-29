Усика заметили в Лавре в последний день УПЦ МП. Фотофакт

Украинский объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик был замечен у стен Киево-Печерской лавры, где 29 марта монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника. Боксер, который после срыва переговоров о бое с Тайсоном Фьюри вернулся в Украину, пришел помолиться.

Видео дня

Об этом информирует издание "Вести", корреспондент которого сфотографировал Усика. Сам боксер от объяснений отказался, отметив, что "пришел молиться, а не комментировать". Ранее он заявлял, что "встанет на сторону монахов" в случае так называемого захвата Киево-Печерской лавры. Он также называл предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "отцом нашей православной церкви, мирной православной Украины".

Отметим, что в лавре утром 29 марта собрались около 300 верующих. Часть из них заявила, что не собирается покидать заповедник.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. В епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

С 21 марта монахам и верующим УПЦ МП запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей. 24 марта монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи из территории Киево-Печерской лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира Василий Ломаченко опубликовал пост о "беззаконии в Украине", вызвав восторг у россиян. Также он поделился видео, в котором Украину сравнивают с гитлеровской Германией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!