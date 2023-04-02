''Убогий народ''. Ломаченко показал ''безумие'', которое творят украинцы. Россияне его поддержали в борьбе с ''бесами''

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, где накануне возник конфликт между сторонниками и противниками УПЦ МП. У себя в Instagram боксер выложил видео, изображающее противников Московского патриархата, собрав самые нелицеприятные кадры.

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Это перемежалось проповедью архимандрита Авраамия (Лотыша), который перешел в Православную церковь Украины и которого митрополит Епифаний сделал наместником монастыря Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Авраамий рассказывает, что на самом деле происходит вокруг Лавры: "Это не противостояние государства и религии, это не нарушение свободы. Напротив – это освобождение нашей святыни от влияния враждебного российского государства, это предоставление возможности братии Лавры свободно проявить собственную волю".

В речь священника вставлены фрагменты протеста украинцев против УПЦ МП. Все это с помощью монтажа подается таким образом, чтобы позиция архимандрита и соответственно всей Украины выглядела неправдивой.

"Именно поэтому это безумие и происходит у нас, не хочу никого учить и упрекать, но эта ДЕВУШКА, которая стоит на коленях, чья-то дочь, чья-то мать, сестра и так далее… Очень грустно за таким наблюдать… Еще не поздно, давайте будем немного добрее друг к другу, может быть, у нас это получится! Мир Всем! С Богом!" – подписал ролик Ломаченко.

Так как аккаунт Instagram Василия заблокирован в Украине, с комментариями под постом боксера традиционно пришли адепты "русского мира".

Фанаты из России всячески поддерживают Ломаченко, выражая с ним полною солидарность и поливая грязью украинцев (авторская орфография и стилистика сохранены).

"Убогий народ. Не верят они не в бога а в черта бандэру", " Вы говорите,что русские рабы и стадо…Как же вы легко веру продаете…в принципе,как и все остальное…не учит вас история ничему…очень печально это осознавать", "Те же самые лица, что были на майдане, только без кастрюль на голове", "Василий, это картина из средневековья, где молится священник, а вокруг танцуют бесы. Это действительно бесы. По другому такое поведение не объяснить", – пишут российские подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Ломаченко выложил у себя в Instagram пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинствующего атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

23 марта Ломаченко разместил видео, в котором резко критикуют президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

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