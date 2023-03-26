Ломаченко использовал фото с нацистами, чтобы показать, к чему ведет Украина. Россияне в комментариях хвалят Василия

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) отреагировал на изгнание монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, выложив у себя в Instagram пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинственного атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен второй мировой войны.

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В клипе также использована снимок 1942 года, сделанный немецким фотографом Лизелоттой Орджел-Пурпер, которая была внештатным сотрудником в отделах печати и пропаганды различных нацистских организаций. На фото запечатлены военные фашисткой Германии на фоне взорванного Успенского собора Киево-Печерской лавры.

Для сравнение показывается, как все стало хорошо после прихода УПЦ МП.

В подписи к видео 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил цитату священномученика Игнатия Антиохийского ("Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия. Кто держится чуждого учения, тот не сочувствует страданию Христову") и святителя Иоана Златоуста ("Храм есть жилище Бога. Здесь обитает любовь и мир, вера и целомудрие").

Так как Instagram Ломаченко недоступен в Украине, то в комментариях такая пропаганда от Василия вызвала экстаз у российских фанатов боксера.

"Ну что братья Украинцы,вы теперь наконец то понимаете,что дьявол это ваш Зеленский,этот дьявол стравил братьев славян а теперь рушит веру славян!", "Я из России - Ставрополь. Искренне желаю скорейшего применения. Ведь мы же братья, а не враги. Васька - сильный и Чистый Человек! Моё уважение тебе,брат!" – пишут юзеры.

23 марта Ломаченко выложил видео, в котором резко критикуется президент Украины Владимир Зеленский за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта Василий Ломаченко выложил у себя в Instagram проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольскому и Броварской заявляет о беззаконии, которое творит украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

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