Усик назвал главу УПЦ МП Онуфрия "отцом мирной православной Украины"

Украинский боксер Александр Усик считает предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия отцом верующих в стране.

Об этом спортсмен заявил в интервью Youtube-каналу "Люди Церкви". По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, его соотечественникам стоит добрее относиться друг к другу.

"У нас в зале наверху иконка – господь Бог и Блаженнейший наш Онуфрий. Он настоятель и отец нашей православной церкви, мирной православной Украины. И не надо путать и говорить, что где-то есть какие-то боссы. Всему населению Украины нужно быть добрыми. Неважно ты верующий или нет, белый или красный. Надо по-человечески к людям относиться", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик снялся в фильме Оксаны Марченко "Паломница", в котором рассказал, как едва не умер.