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Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить

Олег Тимченко
Жизнь столицы
4 минуты
12,3 т.
Утром в Лавр пришло около 300 верующих УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре в среду, 29 марта, с утра начали собираться верующие УПЦ МП. В этот день монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. За правопорядком следят сотрудники полиции.

Так, уже с утра в Киево-Печерскую лавру начали сходиться верующие УПЦ МП, которые идут сюда на утреннюю службу в одну из церквей. На входе в заповедник находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком и не мешают людям проходить на территорию монастыря.

Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить

По состоянию на 9.20 возле одного из храмов собралось около 300 верующих – часть из них заявила, что не покинут территорию лавры. В полиции Киева нам сообщили, что сейчас ситуация спокойная, информации о конфликтах или провокациях не поступало.

Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить
Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить

Напомним, монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи из территории Киево-Печерской лавры. Для этого они используют грузовики, а на журналистов реагируют агрессивно.

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