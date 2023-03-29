Последний день УПЦ МП в Лавре: в монастыре собралось около 300 верующих, часть не собирается уходить

В Киево-Печерской лавре в среду, 29 марта, с утра начали собираться верующие УПЦ МП. В этот день монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. За правопорядком следят сотрудники полиции.

Так, уже с утра в Киево-Печерскую лавру начали сходиться верующие УПЦ МП, которые идут сюда на утреннюю службу в одну из церквей. На входе в заповедник находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком и не мешают людям проходить на территорию монастыря.

По состоянию на 9.20 возле одного из храмов собралось около 300 верующих – часть из них заявила, что не покинут территорию лавры. В полиции Киева нам сообщили, что сейчас ситуация спокойная, информации о конфликтах или провокациях не поступало.

Напомним, монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи из территории Киево-Печерской лавры. Для этого они используют грузовики, а на журналистов реагируют агрессивно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает сохранение культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!