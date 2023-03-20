Представители синода УМЦ МП пришли к Зеленскому после решения по Лавре. Фото, видео и все подробности

В понедельник, 20 марта, члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли к Офису президента. Они намерены встретиться с главой государства Владимиром Зеленским.

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Об этом в Facebook сообщил глава делегации УПЦ МП митрополит Антоний. Как отметили в Facebook УПЦ, представители синода преследуют цель донести до руководства государства свою позицию.

Напомним: 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители церкви лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Однако в епархии выступили против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства нет юридических оснований для выселения. Он подчеркнул, что предупреждение от руководителя Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вряд ли можно назвать юридическим документом и назвал это "ультиматумом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– митрополит УПЦ МП Павел пожаловался, что сотни монахов вынуждены будут покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта, в связи с чем пригрозил украинским властям, что "будет бороться до последнего". При этом власти Украины митрополит назвал "гонителями церкви и внуками революции";

– монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры согласно требованию Министерства культуры Украины. Они заявили, что для этого якобы нет оснований;

– предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности с призывом содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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