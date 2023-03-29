''У нас есть полное право''. Жена Усика объяснила поход мужа в Киево-Печерскую лавру

Супруга обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) отреагировала на фотографию своего мужа в Киево-Печерской лавре. 29 марта знаменитого украинского боксера сняли очевидцы, когда он пришел на утреннее богослужение.

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"Вера в душе каждого из нас. Для меня вера – это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти. Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на украинской земле, и у нас есть полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", – написала Екатерина Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника Киево-Печерская лавра.

Ранее Усик заявлял, что "встанет на сторону монахов" в случае так называемого захвата Киево-Печерской лавры. Он также называл предстоятеля УПЦ МП Онуфрия "отцом нашей православной церкви, мирной православной Украины".

15 декабря 2018 года Александр получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду украинскому боксеру вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. В епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

С 21 марта монахам и верующим УПЦ МП запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняют, что комиссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей. 24 марта монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи с территории Киево-Печерской лавры.

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