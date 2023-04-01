Домашний арест и запрет общения с верующими: митрополиту УПЦ МП Павлу избрали меру пресечения

В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Его отправили под домашний арест на два месяца с запретом общаться с верующими.

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Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram. Прокурор зачитал митрополиту Павлу текст обвинения.

"Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать агрессию РФ, будучи наместником Киево-Печерской Лавры путем общения с прихожанами монастыря", – заявил прокурор.

Отмечается, что попросил суд поместить священника под домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Утром 1 апреля СБУ сообщила митрополиту о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

О том, что скандальному представителю УПЦ МП суд избирает меру пресечения, около 13 часов дня сообщили журналисты "Суспільного" со ссылкой на комментарий пресс-службы Киевской областной прокуратуры. Представителей СМИ на заседание не пустили.

Павла принудительно доставили в суд для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

В то же время, под зданием суда и под залом, где проходило заседание, не наблюдалось ни беспорядков, ни "групп поддержки" Павла.

Напомним, утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Как пояснили в Службе, следствием было установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебное отношение к ним, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.

Подозрение Павлу вручили возле Киево-Печерской лавры. После этого он, заметно нервничая, уехал под крики "Ганьба!" и "Дякуємо СБУ" от собравшихся возле лавры активистов.

Сам он посетовал, что дома у него проходят обыски, и заявил, что его отправили под домашний арест.

Между тем в пресс-службе УПЦ МП сообщили, что СБУ вызвала митрополита Павла на допрос, процедура должна была начаться 12:00. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее также сообщалось, что 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения монахами условий договора аренды. В частности, на территории памятника национального значения, включенного в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, незаконно соорудили десятки объектов, часть из них нанесла существенный вред древней святыне.

Покинуть территорию памятника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения так называемый настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года и подала иск в суд, в удовлетворении которого судьи отказали.

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. Представители УПЦ МП также угрожали членам комиссии палкой, а к журналистам применяли физическое воздействие и пытались повредить технику. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании журналистской деятельности открыто производство.