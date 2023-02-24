''Усик не достоин!'' В команде Фьюри резко осадили украинского чемпиона

Отец британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон Фьюри потребовал от команды украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) не диктовать свои условия в вопросе организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом веса. В частности, сторона Цыганского короля возмутилась финансовыми условиями по распределению гонорара за поединок.

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Об этом Фьюри-старший заявил в интервью iD Boxing, пишет портал talkSport. Отец Тайсона назвал Усика недостойным того, чтобы он получил половину от общей сумме, которая полагается боксерам за исторический бой. Его планируют провести в последнюю субботу апреля – 29 апреля.

"Относитесь к Тайсону как к великому чемпиону, которым он является. Перестаньте пытаться перетягивать одеяло на себя. Усик несравним с Тайсоном. Становись в очередь, и ты получишь этот бой. Если вы не уважаете Тайсона, то вы не получите боя вот так просто. Тайсон – главный в этой дуэли, а Усик не достоин распределения гонорара 50 на 50, он даже не смог бы продать билеты на свой бой на стадионе O2 Arena (вмещает 20 тысяч зрителей – Ред.). Так что становись в очередь", – сказал Фьюри-старше.

Ранее отец Тайсона выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он также высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. А британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика. Легендарный Майк Тайсон также оценил бой Усик – Фьюри.

Напомним, ранее промоутер нашего соотечественника Александр Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заговорили о срыве боя Усик – Фьюри, так как переговоры между боксерами зашли в тупик. Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за украинского боксера в бою Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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