Легендарный Рахман заявил, что Усик нокаутирует Фьюри, и объяснил почему

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) нокаутирует британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник просто вымотает более габаритного соперника, а затем воспользуется его усталостью и нанесет решающий удар.

Видео дня

Уверенность в этом выразил легендарный американский экс-чемпион мира Хасим Рахман в интервью FightHype, пишет портал Boxing Social. Бывший соперник Владимира Кличко отметил, что физические данные Тайсона имели бы значение, если бы он дрался с природным супертяжем.

"Думаю, Усик может победить его. Габариты Тайсона были бы преимуществом с большинством супертяжей. Против них Тайсон может просто навалиться сверху и схватить. Но Усик не из таких. Он заставит его делать небольшие боксерские рывки – он заставит его делать все это двенадцать раундов. Думаю, тяжелый Тайсон выдохнется… Усик просто заставит его работать. Он вымотает его, а потом, вероятно, нокаутирует", – отметил, Рахман.

Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за Усика в бою с Фьюри. А бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко назвал преимущество Тайсона над Александром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!