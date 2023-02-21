''Будет неприятно смотреть'': у Фьюри оценил бой с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) легко нокаутирует украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, уже за четыре раунда измотает своего соперника благодаря своим физическим данным.

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Уверенность в этом в комментарии таблоиду Dayly Mirror выразил отец чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Джон Фьюри. Он отметил, что именно разница в габаритах между боксерами станет ключом к успеху его сына. При этом он отметил технические данные Усика.

"Усик слишком мал. Он отличный боксер, но все решат габариты Тайсона. Ноги Усика станут ватными уже за три-четыре раунда, Возится с Тайсоном – это идти на физическое истощение. Вот что будет делать Тайсон, он умный парень. Он сделает то, что точно станет ключом под стиль бокса Усика. На это будет не очень приятно смотреть, но Цыгански король снова победит", – подчеркнул Фьюри-старший.

Ранее он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. А британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика.

Напомним, ранее промоутер нашего соотечественника Александр Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заговорили о срыве боя Усик – Фьюри, так как переговоры между боксерами зашли в тупик. Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за украинского боксера в бою Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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