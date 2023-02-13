''Где-то кривой'': Поветкин, который говорил, что в Украине ''что-то не так'', оценил бой Усик – Фьюри

Бывший российский боксер Александр Поветкин признался, что никого не будет поддерживать в поединке между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Русский Витязь, который поддерживает войну в Украине и связывался с нашим соотечественником и говорил, что в нашей стране "что-то не так", также не смог назвать фаворита боя.

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Об этом Поветкин рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По словам россиянина, Усик превосходит Фьюри по своим техническим навыкам. При этом Тайсон хорошо держит удар, а также постоянно идет в атаку.

"Фьюри – нестандартный боксер, где‑то кривой, но терпеливый. Он идет вперед, может пропустить и даже упасть, но потом подняться. Вы это видели в первом поединке против Деонтея Уайлдера. Усик более техничный, мастерства из любительского бокса у него больше. А за кого буду болеть в этой паре… Ни за кого", – сказал Поветкин.

Ранее стало известно, что Фьюри отказался от боя с украинцем в Саудовской Аравии. До этого наш боксер ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Александра.

Кроме того, Усик признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор. Сам Тайсон откровенно рассказал о том, что его вгоняет в депрессию перед поединком против украинца.

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