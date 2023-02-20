Усик – Фьюри: СМИ заговорили о срыве боя

Переговоры между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) относительно организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе зашли в тупик и приостановлены. Из-за этого поединок, который планируется провести в предпоследний день апреля, может быть отложен на более поздний срок или даже отменен.

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Об этом информирует таблоид Daily Mirror. Отец Тайсона Джон Фьюри подтвердил эти данные, обвинив промоутеров в жадности. По его словам, чемпиону по версии Всемирного боксерского совета (WBC) не хотят платить тот гонорар, которого он заслуживает.

"Это нас не устраивает. Мы не собираемся ни перед кем прогибаться, потому что мы – короли ринга в данный момент. Сегодня мы короли ринга. Тайсон Фьюри – король ринга. Нет никого, кто мог бы победить Тайсона, никого... Я не вижу того, кто бы мог создать ему проблемы. Поверьте, если бы я кого-то видел, я бы честно об этом сказал", – подчеркнул Фьюри-старший.

Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика. В свою очередь, отец Тайсона высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за Усика в бою с Фьюри. А бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко назвал преимущество Тайсона над Александром. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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