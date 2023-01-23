Отец Фьюри высмеял Усика и предложил ему подраться с женой Тайсона

Отец британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон Фьюри посмеялся над формой украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) накануне поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Он также выразил уверенность в том, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, без проблем расправится с нашим соотечественника и объединит все пояса.

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Об этом Фьюри-старший заявил в интервью talkSport. Отец Тайсона отметил, что сейчас в мире нет ни одного боксера, который смог бы победить его сына. При этом он отметил технические данные Усика, который до этого дважды побил Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Усик – хороший технарь, хороший маленький боксер, но Тайсон – хороший большой боксер, который все может делать лучше него. Тайсон непобедим. Цыганский король завоевал весь мир. Он победил одного украинского бомжа, побьет и другого. Глядя на то, как Усик выходит из бассейна на днях, ему нужно что-то сделать с физической формой, чтобы выйти на ринг с Тайсоном. Мы могли бы надеть боксерские перчатки на Пэрис (жену Тайсона – ред.) и позволить ей подраться с ним, основываясь на том, как он выглядел на днях", – сказал Джон Фьюри.

Ранее в команде Тайсона заявил о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта, однако сейчас организаторы ориентируются на конец марта или начало апреля.

В свою очередь, Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик также потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он также напомнил гражданам страны-агрессора о трупе Ленина в центре Москвы. А активист Евгений Карась объяснил, как Украина вырвала Усика у российских спецслужб.

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