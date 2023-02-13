''Мне жаль Усика'': Джошуа высказался о бое украинца с Фьюри

Бывший чемпион мира супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) выразил сожаление из-за ситуации вокруг организации поединка между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (20-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда признался, что ему жаль украинского боксера, который явно хотел бы как можно быстрее объединить все пояса дивизиона.

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Об этом Джошуа заявил в интервью DAZN Boxing Show. Энтони, который дважды уступил Александру, отметил, что его бывший соперник попал в заложники из-за затянувшегося переговорного процесса и до сих пор не знает даты поединка против Цыганского короля.

"Посмотрите на ситуацию с организацией боя за звание абсолютного чемпиона мира. Мне жаль Усика, потому что он, кажется, готов взяться за работу. Но это те дела, которыми мы вынуждены заниматься, когда добираемся до этих титульных боев. Я знаю, что этот бой, вероятно, пройдет в ближайшее время, но хорошо, когда даты утверждены. Тогда вы можете вести подготовку", – сказал Джошуа.

Ранее Энтони признался, чем была вызвана его истерика после поражения от Усика в реванше. Он также передал послание для украинца через Владимира Кличко.

Стало известно, что Фьюри отказался от боя с украинцем в Саудовской Аравии. До этого наш боксер ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном последним в карьере. Кроме того, Усик признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор. Сам Тайсон откровенно рассказал о том, что его вгоняет в депрессию перед поединком против украинца.

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