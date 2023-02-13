Усик – Фьюри: Тайсон отказался от боя в Саудовской Аравии

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) проведет свой следующий бой 29 апреля в Лондоне. При этом соперником Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, может стать не украинец Александр Усик (20-0, 13 КО), а один из назначенных обязательных претендентов.

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Такими данными располагает портал Daily Mail. Промоутерская компания Фьюри забронировала на предпоследний день апреля легендарный стадион "Уэмбли". Такое решение было принято после того, как Саудовская Аравия, которая хотела принять поединок Тайсона против Усика, не смогла подтвердить, что сможет вовремя завершить строительство новой арены в Джидде.

Переговоры между сторонами продолжаются. Ожидается, что если команды Усика и Фьюри не придут к соглашению до конца текущей недели, то Тайсон проведет обязательную защиту чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с другим соперником.

При этом известно, что украинский объединенный чемпион уже подписал свой вариант контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Тайсон ранее не раз заявлял о том, что хотел бы подраться с Александром именно на "Уэмбли".

До этого наш боксер ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор. Сам Тайсон откровенно рассказал о том, что его вгоняет в депрессию перед поединком против украинца.

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