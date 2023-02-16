''Размажу'': Фьюри унизительно отозвался об Усике, предложив ему бой с экс-чемпионом UFC

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не считает украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) сложным для себя соперником в бою за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, высмеял нашего соотечественника и камерунского бойца смешанных единоборств (ММА) Фрэнсиса Нганну, предложив им командный поединок.

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Об этом сам Фьюри заявил в интервью порталу SPORTbible. Тайсон признал класс Усика, но отметил, что значительно превосходит того по физическим данным. Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нганну британский обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) рассматривает как замену украинцу, если о бое с ним не удастся договориться.

"Я думаю, что Усик сложный соперник для любого. Все эти так называемые соперники и люди, считают, что он силен для них. Но он не силен для меня. Потому что я самый тяжелый. Меня не беспокоит мой следующий бой. Я готов подраться с каждым из них. Потому что я легко их размажу. Черт возьми! Почему бы просто не устроить командный матч, где они могут менять друг друга в течение 12 раундов. О! Сделаем 15 пятиминутных раундов с 30-секундным отдыхом, а затем они могут меняться. И так всю дорогу", – сказал Фьюри.

Ранее стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. В ответ промоутер нашего чемпиона Александр Красюк поставил ультиматум Фьюри, а после сделал резкое заявление в его адрес.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор. Сам Тайсон откровенно рассказал о том, что его вгоняет в депрессию перед поединком против украинца.

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