Усик – Фьюри: Тайсону выдвинули ультиматум

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) обязан принять предложение команды Александра Усика (20-0, 13 КО) о равном распределении гонорара за бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, должен продемонстрировать, что он настоящий воин и боксер.

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Об этом в интервью порталу Boxing Scene заявил промоутер Усика Александр Красюк. По его словам, он оптимистически настроен относительно завершения переговоров о проведении исторического поединка, однако призвал Тайсона проявить уважение к сопернику.

"Я не могу сказать что-то конкретное, потому что мы находимся на середине переговоров. Я могу точно сказать, что когда у одного бойца три пояса, а у другого один, – разделение гонорара 50 на 50 звучит справедливо. Даже более справедливо, чем должно быть. Если Тайсон примет это справедливое условие, значит, он настоящий воин и действительно хочет драться не только за деньги, но и за наследие, и за четыре пояса в крупнейшем бою в истории супертяжелого веса на стадионе "Уэмбли". Почему нет? Конец апреля, начало мая – идеальное время", – сказал Красюк.

Ранее стало известно, что Фьюри отказался от боя с украинцем в Саудовской Аравии. До этого наш боксер ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Александра.

Кроме того, Усик признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор. Сам Тайсон откровенно рассказал о том, что его вгоняет в депрессию перед поединком против украинца.

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