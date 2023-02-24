''Не собирается делать'': легенда бокса Майк Тайсон дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Легендарный американский боксер Майк Тайсон не видит особых шансов у украинца Александра Усика (20-01, 13 КО) в поединке против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). По мнению бывшего чемпиона мира в супертяжелом, наш соотечественник не сможет справиться с более габаритным и физически мощным соперником.

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Об этом Железный Майк рассказал в интервью порталу talkSport. Он выразил уверенность в том, что Фьюри не повторит ошибок Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), который дважды проиграл Усику по очкам. Тайсон отметил, что британский чемпион на сегодняшний день является лучшим боксером планеты.

"Я никогда не думаю, что кто-то слишком маленький для супертяжелого веса. Я просто думаю, что Тайсон не собирается делать то, что сделал Энтони Джошуа. Я думаю, что он просто выйдет и окажет на Усика сильное давление. Тайсон Фьюри раз за разом доказывал, что он лучший. Я с величайшим уважением отношусь к Деонтею Уайлдеру и Усику. Но Тайсон Фьюри – чемпион, действующий чемпион, и он будет чемпионом долгое время, если захочет, если только у нас не появится какого-нибудь другого бойца", – сказал американский экс-чемпион.

Ранее отец Тайсона Фьюри Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он также высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. А британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Усика.

Напомним, ранее промоутер нашего соотечественника Александр Красюк фактически поставил ультиматум Фьюри из-за его финансовых аппетитов. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заговорили о срыве боя Усик – Фьюри, так как переговоры между боксерами зашли в тупик. Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за украинского боксера в бою Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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