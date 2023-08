'Разорви его!' Стало известно, за кого болел Фьюри в реванше Усик – Джошуа

Чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) активно поддерживал своего соотечественника Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) во время реванша с Александром Усиком (20-0, 13 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, был особо эмоционален в девятом раунде боя, в котором британец едва не нокаутировал украинца.

Об этом стало известно после выхода очередного эпизода документального фильма At Home with the Furys на платформе Netflix, пишет Mirror. Фьюри внимательно следил за ходом поединка, в котором Усик победил Джошуа раздельным решением судей в бою 20 августа минувшего года.

"Продолжай, Эй Джей (так в Британии сокращенно называют Джошуа. – Ред.)! Отличный джеб, сынок! Левый хук в тело, давай! Бам, бам, бам! Разорви его обеими руками! Давай, держись, сынок! Нанеси хоть пару ударов, ради бога!" – кричал Тайсон.

После поединка он раскритиковал увиденное. "Это был настоящий дер*мовый бой. Он даже не достоин британского титула, не говоря уже о титуле чемпиона мира в супертяжелом весе", – резюмировал Фьюри.

Отметим, что 26 августа украинец проведет защиту своих поясов против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). В случае победы Александр надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри, которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон высмеял украинца за поединок против его соотечественника.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Bзвестный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

