"Она просила передать Вам, Проня Прокоповна, что Вы падлюка" – это из бессмертного фильма "За двумя зайцами" (к/с им. Довженко, 1961, по пьесам М. Старицкого и И. Нечуя-Левицкого.).

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Так вот, именно так и надо говорить с Трампом.

– А лавров, Трамп Петрович, сказал, что Ваши очередные 50 дней это то же самое, что былые 24 часа и 100 дней потом, – он Вас не уважает, он над Вами насмехается, он над Вами глумится!

– А медведев, Трамп Петрович, сказал, что Ваш ультиматум – театральный и что россии это безразлично, - он тоже Вас совсем не уважает, он над Вами тоже насмехается, он над Вами потешается!

Этих двоих придурков нам нужно постоянно цитировать на любых форумах – ООН, НАТО, ЕС, на всех переговорах, во всех интервью, на всех пресс-конференциях, президентам, премьерам, спикерам, министрам, королям, госсекретарям, спецпредставителям и т.д.

Между прочим, The Financial Times пишет, что Трамп недавно предлагал Зеленскому ударить американским дальнобойным оружием по москве. Было такое или нет – вопрос, понятно, открытый, Трамп всё равно перманентно меняет свои заявления, но уже сам факт обсуждения такой опции – весьма показателен.

Так что время собирать цитаты и время разбрасывать цитаты. Этих двух от этих двоих – пока достаточно. Но всем и всюду. Чтобы неслось из каждого утюга.

Трамп должен с ними засыпать и с ними просыпаться.