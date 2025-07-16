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Новости из США. Вторник, 15 июля 2025.

Сегодня в выпуске:

Что сказал Трамп в своем "важном заявлении" и что стоит за его словами

* После того как Трамп сказал несколько дней назад, что в понедельник сделает "важное заявление по России", мир находился в напряженном ожидании.

Американские президенты обычно делают самые важные заявления либо специально обращаясь к стране и миру из Овального кабинета в прайм-тайм по телевидению, либо выходя к специально собранным журналистам и, в общем-то, делая при этом то же самое – обращаясь к стране и миру, сообщая о важнейших решениях или о важнейших для США событиях.

Ни того, ни другого в понедельник не произошло.

Трамп устроил очередное телешоу в Овальном кабинете, на этот раз с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте в роли статиста (эта роль отводится в таких телешоу всем иностранным гостям Трампа).

Ожидавшееся "важное заявление" превратилось в очередной телевизионный бенефис одного актера, 47-го президента США, который произнес длинный, им же сочиненный на ходу монолог.

Официальные обращения президентов отличаются тем, что пишутся спичрайтерами (возможно, с участием президентов), в них всегда выверено каждое слово, поскольку каждое слово имеет свой вес, свое значение, и президенты зачитывают такие обращения, не отступая от текста именно потому, что точность каждой фразы, каждого слова в таких ситуациях очень важна.

То, что сказал в понедельник Трамп, было, как обычно бывает в таких ситуациях, не официальным обращением, а было потоком его сознания в данный, конкретный момент времени. Но поскольку таков стиль 47-го президента, ничего не остается, как проанализировать то, что стоит за его получасовым почти непрерывным монологом.

Главным является то, что Трамп принял решение о том, что Украина может получить американское оружие и боеприпасы сверх того оружия и тех боеприпасов, которые распорядился передать Украине Джо Байден и которые изготавливаются американскими компаниями-производителями вооружений по уже заключенным контрактам, оплаченным из фонда USAI – Инициативы помощи Украине в области безопасности.

Мы с вами говорили не раз о том, что Трампу рано или поздно придется принимать решение о том, что он будет делать, когда увидит, что не может ни о чем договориться с путиным – решение об отходе в сторону или о том, чтобы дать Украине больше оружия. Решение о том, что Украина будет получать больше оружия – это важное решение, принятое Трампом явно вопреки его первоначальным желаниям. Но и об этом мы с вами не раз говорили – такие решения главам государств приходится принимать. Не важно в данном случае, что Трамп принял это решение не потому, что осознал реальные интересы США и цивилизованного мира, а потому, что рассердился на путина. Важно, что он это решение принял.

Мы также с вами говорили в последнее время о том, что Трамп скорее согласится, чем не согласится, продавать Украине оружие и боеприпасы за европейские деньги. Именно это и произошло. Потому что продавать что-то – это то, чем Трамп занимается всю жизнь. Он испытывает от этого удовольствие. К тому же его идея-фикс о том, что страны Европы должны больше покупать у США, также реализуется через такую схему. Трампа склоняли к такому решению и европейские лидеры, прямо предложившие ему, что будут покупать американское оружие для Украины.

Решение он, судя по всему, действительно принял. Осталось дождаться его реализации. Какое оружие и какие боеприпасы будет получать Украина? Информация о двух батареях PATRIOT, которые передадут Украине Германия и Норвегия, купив взамен у США новые батареи для себя, является на данный момент, скажем так, наиболее близкой к конкретной. PATRIOT – наиболее дорогая из всех систем вооружений, которые получала и получает Украина. Одна батарея стоит около $1 миллиарда и Трамп, конечно, не может не быть доволен тем, что США продадут европейским странам как минимум две новых батареи. Кстати, их изготовление занимает время – чтобы произвести одну батарею, нужно несколько месяцев – до полугода.

Что касается другого оружия и боеприпасов, то никакой конкретной информации пока нет. Будет ли это передача европейскими союзниками оружия и боеприпасов из своих арсеналов с одновременным заказом у американских производителей аналогичного нового оружия и боеприпасов? Будет ли это закупка у США оружия и боеприпасов специально для передачи Украине? Какого именно оружия и каких боеприпасов? Ответов на эти вопросы пока нет. Сообщения разных СМИ со ссылками на источники в Белом Доме и Пентагоне о том, что обсуждается передача Украине тех или иных видов оружия, остаются слухами, которые не подтверждаются пока конкретными решениями.

Сегодня довелось слышать и читать (в украинском сегменте новостей), что США передадут Украине ракеты Томагавк. Сразу нужно сказать, что это совершенно невозможно. По той простой причине, что это ракеты морского базирования. Чтобы их запускать, нужен полноценный военно-морской флот, которого у Украины в данный момент нет. Наземный вариант установок для запуска таких ракет "Тайфун" существует в количестве буквально нескольких экземпляров, и США точно не передадут и не продадут их никакому иностранному государству.

В воскресенье вечером появились сообщения о том, что США могут передать Украине крылатые ракеты "воздух-земля" большой дальности, которые могут запускаться с самолетов F16 (вероятно, речь шла о ракетах AGM-158B - JASSM-ER c дальностью 900 км). В понедельник вечером в Файнэншл Таймс и Вашингтон Пост со ссылками на источники появились сообщения, что Трамп спрашивал Зеленского в телефонном разговоре, может ли Украина атаковать Москву и Санкт-Петербург. Однако, во вторник сам Трамп сказал, что не призывал Зеленского к таким атакам и что у него нет планов передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия, из чего можно сделать вывод, что информация об этих ракетах остается кем-то запущенным слухом.

К сожалению, администрация Трампа очень закрыта. Официальные заявления президента подменяются его телешоу и твитами с потоками его сознания. Официальные сообщения о принимаемых решениях, о встречах и переговорах с иностранными представителями публикуются избирательно и часто не публикуются вообще.

Поэтому не остается ничего другого как следить за дальнейшим развитием событий.

Важно, что Трамп в принципе принял решение, что Украина может получать американское оружие, оплачиваемое европейскими деньгами. И, хотя он во вторник сказал, что он "ни за кого" – ни за Украину, ни за Россию, что он просто хочет, "чтобы убийства прекратились", важно не то, что он говорит, а то, что он делает. Если Украина будет получать американское оружие на европейские деньги через европейские страны, то не имеет значения, что Трамп говорит. Важно, чтобы Украина это оружие получала.

Ожидавшееся "важное заявление" в отношении России свелось к тому, что Трамп установил очередной "дедлайн", на этот раз не две недели, а 50 дней, то есть семь недель, в течение которых он потребовал от путина "заключить сделку", а иначе он "установит 100%-е тарифы" на импорт из России и из стран, покупающих у России нефть.

Что касается 100%-х тарифов на импорт из России, то это вообще не имеет никакого значения. Объем торговли США с Россией ничтожно мал. Санкции, введенные администрацией Байдена уменьшили объем американского импорта из России в 10 раз еще в 2022 году. Этот объем и так был небольшим, сейчас он смехотворно мал в масштабах международной торговли (примерно $2 миллиарда в год).

Что же касается 100%-х тарифов на импорт в США товаров из Китая и Индии, основных покупателей российской нефти, то есть очень большие сомнения, что Трамп может действительно ввести такие тарифы. Он уже пытался ввести 145%-ый тариф на импорт из Китая и вынужден был отменить это решение, полностью от него отказавшись, поскольку ответные меры, предпринятые Си Цзиньпином (прекращение экспорта редкоземельных минералов в США и запрет на покупку американских самолетов) сразу же очень больно ударили по американской экономике. Представить себе, что США введут 100%-й тариф на импорт товаров из Индии также очень трудно. Индия – один из крупнейших торговых партнеров США. Несколько подряд американских администраций потратили очень много усилий, чтобы выстроить близкие, партнерские отношения с Индией. Трудно себе представить, чтобы Трамп решился их ломать.

Возможен, конечно, другой вариант – Трамп может говорить с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди о том, чтобы те оказали давление на путина. Или послать с такой миссией в Пекин и в Дели государственного секретаря Рубио. Однако произойдет ли это, неизвестно. Как неизвестно и захотят ли Си Цзиньпин и Моди в чем-то убеждать путина. Можно предположить, что Индия потенциально может переориентироваться с закупок российской нефти на закупки ближневосточной и даже американской нефти. Но у Китая помимо собственного экономического интереса, определяемого закупками российской нефти по сниженной цене есть и очень серьезный политический интерес, выражающийся в том, что Китай поддерживает Россию в ее агрессивной войне против Украины.

Поэтому слова Трампа о 100%-х тарифах через 50 дней – это слова, за которыми в данный момент нет ничего конкретного, а есть только популистская составляющая.

Из этих слов, а также из отрицательного высказывания Трампа о законопроекте о санкциях сенаторов Грема и Блюменталя, следует, что никаких санкций против России Трамп вводить не собирается. И отступать от своего решения отказаться от согласованных в начале мая со странами ЕС и G7 санкций, он тоже не собирается. Поэтому новых санкций не будет.

Кто-то прокомментировал эти слова Трампа как карт-бланш путину делать все, что угодно в течение 50 дней. Но путин в любом случае будет продолжать пытаться уничтожить Украину до тех пор, пока у него для этого есть ресурсы – материальные, финансовые и в виде пушечного мяса (назвать его человеческими ресурсами рука не поднимается, поскольку невозможно назвать людьми тех, кто добровольно идут в террористическую армию, чтобы убивать, насиловать и грабить). Для путина восстановление российской империи в границах ссср и уничтожение Украины – цель его жизни.

Трудно не согласиться с бывшей послом США в Украине Бриджит Бринк, которая в нескольких недавних интервью сказала, что есть только два рычага давления на путина – значительное увеличение помощи Украине, чтобы Украина могла наносить все больший урон путинской террористической армии и стране-террористке, и значительное усиление санкций против России. Только этими рычагами можно лишить путина ресурсов для продолжения войны.

Если в результате последних решений Трампа новое американское оружие и боеприпасы пойдут в Украину, то чем бы ни было вызвано это решение Трампа (пускай только его обидой на путина), это будет объективно важным шагом в направлении, о котором говорит Бриджит Бринк.

И еще об одном аспекте. О том, как воспринимать слова Трампа. Он сказал, что путин обманывал Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но его, Трампа, путину обмануть не удастся.

Было бы смешно, если бы не было на самом деле грустно.

16 июля 2018 года, выступая на совместной пресс-конференции с путиным Трамп сказал, что вопреки мнению американской разведки у него нет оснований не верить "сильным и уверенным заявлениям" путина, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

14 февраля 2025 года Трамп сказа о путине: "Я верю, что он хочет мира. В смысле, я его очень хорошо знаю. Да, я думаю, он хочет мира. Думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел… Я доверяю ему в этом вопросе. Я думаю, что он сдержит свое слово".

В апреле 2025 года Трамп сказал о путине в интервью журналу Тайм: "Я думаю, что он заключит мир".

И так далее. Можно привести очень большое количество подобных примеров.

Что говорит Трамп, не имеет значения. Важны реальные действия. Они проявятся, если и когда новое американское оружие появится в Украине.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1285 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.