''Посмотрите, какое дерьмо'': Джошуа высказался о срыве боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), который 1 апреля проведет первый поединок после поражения в реванше от Александра Усика (20-0, 13 КО), назвал безумием срыв боя украинца с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Он обвинил Цыганского короля в неуважении к соперникам и назвал его виновным в отмене шоу.

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Об этом Джошуа заявил в комментарии порталу Boxing Scene. Британский боксер напомнил, что еще до первого боя с Усиком пытался организовать поединок против своего соотечественника, но тот после начала переговоров отказался от предложения, сорвав историческую дуэль за звание абсолютного чемпиона мира.

"Я должен был драться с ним до того, как дрался с Усиком в первый раз, и он отказался от участия из-за судебного разбирательства с Деонтеем Уайлдером. Будет ли бой между мной и ним? Я не знаю. Посмотрите, через какое дерьмо они сейчас проходят с Усиком. Это просто безумие. Хорошо, что люди действительно могут видеть то дерьмо, с которым людям приходится мириться, чтобы устроить бой. Мы с Усиком провели два успешных боя. Это просто безумие", – сказал Джошуа.

Накануне промоутер Усика Александр Красюк назвал главную причину отмены боя с Фьюри. В то же время он и представитель Тайсона Фрэнк Уоррен сделали сенсационное заявление о поединке.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь, тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

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