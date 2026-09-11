Как я "планировал Майдан против Арахамии, поддерживал Януковича и агитировал за Путина"?! Или об очередном заказном бреде от "любимых друзей" власти, слепленном из "лжи, гимны и палок". Приятно начать утро со статьи о себе, даже если в ней 99 процентов больной фантазии, маразматической неадекватности и цинизма.

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Ведь, как говорил классик: если заказывают и оплачивают информационную кампанию против тебя, это значит, что БОЯТСЯ, а значит – УВАЖАЮТ!

Вообще-то, за свою общественно-политическую жизнь я пережил немало грязных информационных вбросов:

- в советские времена главная коммунистическая газета "Правда" из самой Москвы и подчинённые ей республиканские газеты называли меня "печально известным националистом, который развалил комсомол и создал многопартийность в КДУ";

- во времена Кучмы все медведчуковские СМИ – "дерзким оппозиционером, мешающим им строить счастливую и богатую Украину";

- после Оранжевой революции – "антисемитом, который осмелился вернуть киевской общине землю, которую Табачники-Кобзоны получили за бесценок для строительства своего яхт-клуба…"

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Но даже у них не хватило наглости написать, что я боролся против Независимости, активно поддерживал КПУ и Януковича, а во время своих лекций веду "пророссийскую пропаганду среди студентов". Еще более дико, что статью о якобы моей "любви к русской орде убийц, мародеров и варваров" разместили именно в русскоязычном издании.

Такую глупость мог придумать только человек, как теперь модно говорить, с "костью вместо мозгов", точнее даже с "костью, геморроем и трипером вместо мозгов".

Теперь о моем, так называемом коварном плане подготовки нового "карточного Майдана" с целью срыва геополитического и научного события года – защиты докторской диссертации Арахамии об "уникальном, устойчивом и неподкупном монобольшинстве". Это не я, а жестокая правда о невежестве, коррупции и хамстве среди депутатов "Слуги народа" сорвала ее.

Еще одна идея фикс от информационных киллеров о том, что я, мол, критикую честную и профессиональную власть и занимаюсь популизмом не просто так, а потому что участвую в выборах ректора Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Такое впечатление, что заказчики заплатили за написание статьи еще весной, а деньги на ее размещение выделили уже осенью, ведь регистрация кандидатов на должность ректора завершилась 4 месяца назад, 11 мая.

И меня среди кандидатов нет по принципиальным соображениям: я еще в 2019 году публично озвучил свою позицию о том, что ПРИНЦИПИАЛЬНО отказываюсь от любых ВЛАСТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ во времена власти ЗЕ. И почему же я не собираюсь подавать судебный иск?

Если бы в СМИ существовала традиция публиковать фамилии заказчиков информационной грязи и киллеров, тогда в судебном иске был бы смысл. А так – зачем тратить время на бред примитивных телепней-исполнителей?! Попутно напомню, что в свое время я выиграл суд у лидера Компартии Симоненко, мэра Киева Черновецкого… и дело в Европейском суде по правам человека о незаконности досрочного прекращения действия моего депутатского мандата.

Между прочим, сейчас вместе с адвокатами готовлю более важный и неотложный судебный иск о БЕЗДЕЙСТВИИ и ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ВЛАСТЬЮ чиновников Офиса Президента, которые уже ВТОРОЙ РАЗ отказываются зарегистрировать мою петицию к Президенту на тему:

"Защитить Украину от УКРАИНОФОБИИ и идеологии "РУССКОГО МИРА" (о предотвращении, противодействии и ответственности за проявления украинофобии (украиноненавистничества)".

Ведь если МЫ не способны защитить своё УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО, то КТО?

П.С. И когда вы прочитаете очередную чепуху обо мне, написанную каким-то современным Стецько по заказу властей, то вспомните бессмертное произведение Григория Квитки-Основьяненко.

Надеюсь, что они тоже свято верят в то, что если у них не все дома, то к вечеру они все-таки сойдутся.