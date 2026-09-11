К сожалению, новости об уничтоженных объектах – складах, магазинах – стали обычным делом. И писать об этом уже нет смысла. Прежде всего потому, что не хочется сеять панику.

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Недавно СМИ подхватили информацию о том, что якобы 90% складов в Украине уничтожено. Вслед за этим появились фотографии с пустыми полками в магазинах. Прямо "победа" россии над украинским ритейлом.

Считаю, что распространение такой дезинформации играет на руку только врагу. Мы же должны критически относиться к цифрам и фактам.

На сегодняшний день уничтожить все склады невозможно. С начала войны в Украине уничтожено 2,1 млн кв. м складов классов А и Б+. Из них 1,5 млн – в Киевской области. Причем 900 тысяч кв. м уничтожено с начала 2026 года. На начало войны количество украинских складов оценивалось примерно в 4,2 млн кв. м классов А и Б. Плюс с начала войны введено в эксплуатацию еще 800 тыс. кв. м.

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Итого в Украине было 5 млн кв. м складских площадей. Уничтожено 2,1 млн кв. м. А осталось примерно 2,9 млн кв. м. То есть практически 50% высших классов. А если взять складские помещения крупных предприятий по всей стране – это будут еще десятки миллионов квадратных метров разных классов.

При такой интенсивности россии понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов, при условии, что они вообще не будут восстанавливаться в Украине.

Поэтому распространение подобных новостей считаю подрывом репутации украинской логистики и способом с помощью манипулятивных действий создать панику внутри страны.

Теперь о ритейле. Горько признавать, но то, что происходит сейчас, – настоящая трагедия. И если кто-то хочет поддержать любимую сеть – приходите. Делайте покупки. Это лучшая поддержка в сложившейся реальности.

Но без паники. Не нужно скупать оптом все, что вам нужно. Дефицита в Украине не будет. Вы всегда найдете нужный вам товар, если не в этом, то в другом магазине.

Пострадавшей сети понадобится максимум две недели на восстановление работы и налаживание новой цепочки поставок. Разрушили один магазин – завтра появится другой в том же месте. А в стране есть тысячи предприятий, которые заменят ваш любимый товар. Единственное, что может случиться, – вы купите необходимый, но не ваш любимый товар и не в вашей любимой торговой сети. Но потерпите.

Недавно сгорел еще один наш магазин, до этого – еще один склад varus.ua. Я уже даже перестал писать об этом. Потому что нет смысла сеять панику. Есть смысл искать решение.

Самая большая проблема сегодня в том, что бизнес в Украине не имеет возможности застраховаться, нет действенного льготного кредитования для крупного бизнеса, и поэтому основная задача Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины – найти инструмент помощи бизнесу и предложить его рынку. А рынок сам выберет то, что ему подходит. Если этого не произойдет, украинский бизнес не выживет.