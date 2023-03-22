''Все взорвалось''. Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал, что последней каплей провала переговоров с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) стал пункт о матче-реванше. Британец требовал, чтобы этот пункт исключили из договора, а гонорар распределялся 70 на 30 в его пользу.

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"Сторона Фьюри сделала столько же, сколько и мы. Они тоже очень старались. Мы все старались, чтобы это произошло. Пункт о матче-реванше стало как раз той точкой, когда все взорвалось. Во время обсуждения реванша Усику все надоело. Он сказал: "Сколько раз мне еще унижаться перед Тайсоном. Почему я должен это делать? Достаточно. Либо он принимает то, что я говорю, или я ухожу". Тайсон не принял это", — сказал Красюк Sky Sports.

Красюк сказал, что сделка на один бой может быть "приемлемой, но разделение не должно быть 70/30".

"Деньги, которые мог заработать Усик в этом бою, даже близко не стояли с той суммой, которую получил Саша в своем последнем бою. Для Усика поединок с Фьюри определенно не бой ради денег и это определенно не его попытка заработать. Это его попытка получить пояс WBC", - добавил Красюк.

Бой Фьюри против Усика мог бы стать одним из самых значимых поединков в мировом боксе.

"С Усиком мы вместе с 2013 года. Мы прошли через ад, через огонь, через воду, через все. У нас никогда не было проблем с соперниками, мы всегда были гибкими", – подытожил промоутер.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после срыва боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

После такого британские фанаты бокса массово раскритиковали своего соотечественника за затягивание переговоров по организации поединка между Усиком и Фьюри.

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