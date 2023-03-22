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"Все взорвалось". Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
17,6 т.
Усик Фьюри

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал, что последней каплей провала переговоров с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) стал пункт о матче-реванше. Британец требовал, чтобы этот пункт исключили из договора, а гонорар распределялся 70 на 30 в его пользу.

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"Сторона Фьюри сделала столько же, сколько и мы. Они тоже очень старались. Мы все старались, чтобы это произошло. Пункт о матче-реванше стало как раз той точкой, когда все взорвалось. Во время обсуждения реванша Усику все надоело. Он сказал: "Сколько раз мне еще унижаться перед Тайсоном. Почему я должен это делать? Достаточно. Либо он принимает то, что я говорю, или я ухожу". Тайсон не принял это", — сказал Красюк Sky Sports.

Красюк сказал, что сделка на один бой может быть "приемлемой, но разделение не должно быть 70/30".

"Деньги, которые мог заработать Усик в этом бою, даже близко не стояли с той суммой, которую получил Саша в своем последнем бою. Для Усика поединок с Фьюри определенно не бой ради денег и это определенно не его попытка заработать. Это его попытка получить пояс WBC", - добавил Красюк.

''Все взорвалось''. Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

Бой Фьюри против Усика мог бы стать одним из самых значимых поединков в мировом боксе.

"С Усиком мы вместе с 2013 года. Мы прошли через ад, через огонь, через воду, через все. У нас никогда не было проблем с соперниками, мы всегда были гибкими", – подытожил промоутер.

''Все взорвалось''. Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после срыва боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

''Все взорвалось''. Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

''Все взорвалось''. Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

''Все взорвалось''. Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

После такого британские фанаты бокса массово раскритиковали своего соотечественника за затягивание переговоров по организации поединка между Усиком и Фьюри.

''Все взорвалось''. Стала известна главная причина отмены боя Усик – Фьюри

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