Усик – Фьюри: промоутеры сделали сенсационное заявление о бое после новостей о его отмене

Команды Александра Усика (20-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) возобновили переговоры относительно организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом украинская сторона уверена в том, что поединок не удастся провести 29 апреля, как это предполагалось ранее.

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Об этом в интервью talkSport рассказали промоутеры Фрэнк Уоррен и Александр Красюк. Представители боксера отметили, что вновь сядут за стол переговоров, но при этом у них крайне мало времени.

"Мы собираемся поговорить, и если мы сможем это сделать, мы сообщим, что завершили сделку. Наверное, у нас есть день, может быть, два дня. Я по-прежнему верю, что этот бой может состояться, и я верю, что с волей всех заинтересованных сторон мы сможем добиться успеха", – сказал Уоррен.

В свою очередь Красюк отметил, что его клиент устал от затягивания переговоров. "Усик больше не может этого терпеть, больше не хочет идти на компромисс. Он согласился на 30% гонорара и хотел, чтобы бой состоялся. С нашей точки зрения, этот бой не состоится 29 апреля. Может быть, произойдет какое-то чудо", – сказал промоутер украинского чемпиона.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

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