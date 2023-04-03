''Пошли они к черту!'' Джошуа категорично высказался о бое Усик – Фьюри

Британец Энтони Джошуа (25-23, 22 КО) выразил уверенность в том, что бой украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе наверняка состоится. Уроженец Уотфорда подчеркнул, что поединки подобного статуса имеют большее значение, чем обязательные защиты титулов.

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Об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social. Британский боксер, который 1 апреля провел первый бой после двух поражений от Усика, добавил, что хотел бы и сам провести поединок против Цыганского короля, как называют Фьюри, однако говорить об этом преждевременно.

"Бой с Фьюри? В нынешней ситуации трудно об этом говорить. Я имею в виду, что у Фьюри есть ситуация с Усиком. Потенциально он может подраться с ним. Я не думаю, что этот бой сорван. Да, есть обязательные защиты. Претенденты – это ужас. Но бой за звание абсолютного чемпиона мира приоритетнее, чем обязательные защиты. Мой бой с Фьюри получится очень классным. Но почему мы об этом говорим? Мы итак знаем это. Усик прочел Фьюри, как книгу. Это была часть его тактики – говорить, что его обокрали. Я имею в виду эти переговоры. Пошли они к черту!" – сказал Джошуа.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заговорил о новой дате поединка британца против Александра Усика. Украинец впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) иронично высказался об отмене боя Усик – Фьюри. Он также сделал заявление о возможности провести третий поединок против украинца. Кроме того, стало известно, сколько бы заработал наш чемпион за поединок против Тайсона в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре, которую должны покинуть монахи Московского патриархата. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию. В свою очередь промоутер Усика Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Тайсоне Фьюри.

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