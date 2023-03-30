Усик – Фьюри: промоутеры заговорили о новой дате супербоя

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) могут провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе летом нынешнего года. После срыва переговоров по организации шоу 29 апреля в команде Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, заговорили о новой дате боя.

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Промоутер ФЬюри Фрэнк Уоррен назвал два возможных варианта с проведением поединка его клиента против украинца, пишет SportBible. Он отметил, что многое будет зависить от позиции Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), который является обязательным претендентом на пояс украинца по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Если Усик останется небитым, то есть шанс вернуться к этому бою и сделать его в Саудовской Аравии. Еще один вариант – если Дюбуа отойдет в сторону. Тогда мы могли бы организовать бой в июле", – отметил Уоррен. При этом следует учитывать, что у 25-летнего Дюбуа действует контракт с промоутерской компанией Уоррена, а в своем последнем поединке 3 декабря он получил травму крестообразных связок колена.

Напомним, Александр Усик впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) иронично высказался об отмене боя Усик – Фьюри. Он также сделал заявление о возможности провести третий поединок против украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре, которую должны покинуть монахи Московского патриархата. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию.

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