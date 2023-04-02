Джошуа провел первый бой после Усика, отметившись хамской выходкой, которая спровоцировала массовую потасовку в ринге. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) прервал серию из двух подряд поражений от украинца Александра Усика. 33-летний британец на вечере бокса в Лондоне по очками победил Джермейна Франклина (21-2, 14 KO) из США. Поединок, ставший для Энтони первым нетитульным с 2015 года, завершился единогласным решением судей: 118-110, 117-111, 117-111.

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Сам бой был очень скудным на яркие моменты и слабо напоминал встречу двух известных боксеров. Оба спортсмена демонстрировали достаточно вялый темп, много времени проводя в клинчах. С каждым последующим раундом на ринге становилось все больше борьбы и все меньше бокса.

У экс-чемпиона в заключительной трехминутке был шанс отправить соперника в нокдаун, но не смог развить удачную атаку.

Самое яркое началось после финального гонга, когда Джошуа отвесил Франклину подзатыльник. После этого возникла потасовка, однако и она была такой же невзрачной, как и сам бой.

После победы Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри, отметив, что для него будет честью сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC

Отметим, что проиграв Усику второй раз, Джошуа также отметился хамской выходкой. После объявления судейского решения у Энтони сдали нервы, и он выбросил с ринга пояса WBA и The Ring.

После боя Энтони хотел сразу покинуть арену, устроив потасовку с членами своей команды и перепалку с болельщиками

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