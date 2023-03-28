''Я просто счастлив'': Джошуа посмеялся над отменой боя Усик – Фьюри

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) с иронией отреагировал на срыв поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Уроженец Уотфорда посмеялся над отменой исторической боя, заметив, что едва ли не впервые в провале организации шоу обвиняют не его промоутера Эдди Хирна.

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Об этом Джошуа с улыбкой рассказал в общении с журналистами накануне своего возвращения на ринг 1 апреля, пишет Boxing Social. Он добавил, что статус чемпиона мира несет много обязательств для боксеров и им трудно организовываться на действительно большие бои, которые так ждут болельщики.

"Я просто счастлив, что Эдди Хирн не виноват в чем-то, что его не касается. Эдди всегда во всем винят, и меня тоже. Я просто рад, что Эдди хоть раз не обвиняют в чем-то. Быть чемпионом непросто. Посмотрите на Усика. У него еще даже не назначена дата боя, а он чемпион мира. Я был последним бойцом, с которым он дрался, а я буду драться в субботу", – сказал британский экс-чемпион.

Ранее Джошуа продемонстрировал свое истинное отношение к Усику. Он также выразил недовольство с ситуацией вокруг боев украинского чемпиона. Кроме того, Энтони однозначно высказался о третьем поединке против нашего боксера.

Ранее Александр впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. В свою очередь, промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что поединок украинца против Тайсона состоится.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. Промоутер британца Фрэнк Уоррен пригрозил украинцу лишением чемпионского пояса. Кроме того, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) признался, что не удивился срыву боя Усика и Фьюри.

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