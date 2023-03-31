Стало известно, сколько бы заработал Усик за бой с Фьюри в Лондоне

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) мог заработать чуть менее 20 миллионов долларов, если бы 29 апреля в Лондоне состоялся его бой с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. При этом команда нашего соотечественника имела договоренности с Саудовской Аравией о значительно большем гонораре в случае проведения исторического поединка на Ближнем Востоке.

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Об этом легендарный промоутер Боб Арум, промоутерская компания которого ведет дела Фьюри, рассказал в интервью журналисту Стиву Киму. Представитель СМИ опубликовал видео общения на своей странице в социальной сети Twitter. Менеджер Тайсона назвал финансовый вопрос главной причиной срыва переговоров по бою британца и украинца.

"Саудиты пришли в бокс с действительно большими деньгами. И это хорошо для промоутеров, бойцов. Но это была одна из проблем во время переговоров по бою Усик – Фьюри. Согласно договору, если бы Усик дрался в Лондоне, он бы гарантированно получил 12-15 миллионов фунтов (15-18 млн долларов). Но они до этого договорились с саудитами, которые хотели принять этот бой, но не раньше зимы, и заплатили бы около $60 млн. Можно кого-то в чем-то обвинять, быть разочарованным, но есть разница между 20 и 60 миллионами. Это человеческая натура", – сказал Арум.

Ранее другой промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заговорил о новой дате поединка британца против Александра Усика. Украинец впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) иронично высказался об отмене боя Усик – Фьюри. Он также сделал заявление о возможности провести третий поединок против украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре, которую должны покинуть монахи Московского патриархата. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию. В свою очередь промоутер Усика Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Тайсоне Фьюри.

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