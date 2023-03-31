''Это называется Россия'': промоутер Усика выступил с неожиданным заявлением о Фьюри

Промоутер украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк призвал поклонников бокса прекратить критиковать британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КУО) из-за срыва боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, имеет право принимать любые решения относительно своей профессиональной карьеры.

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Об этом Красюк заявил в интервью YouTube-каналу ID Boxing. Промоутер Усика подчеркнул, что нормально относится к критике со стороны болельщиков, которые возмутились из-за отмены исторического поединка, однако если все будут мыслить одинаково, то мир превратится в хаос.

"Только представьте, если у всех людей будет одинаковое мнение. Знаете, как это называется? Россия. Это нормально, что у людей есть разные мнения. Фанаты не находятся внутри этого бизнеса. Это хорошо, что есть разные мысли. Я хотел бы обратиться к фанатам и призвать их перестать хейтить Тайсона Фьюри. Он – чемпион мира. У него есть право решать, что ему делать, а что – нет. Мы не должны его за это осуждать. Давайте приложим все наши усилия и поддержим Тайсона Фьюри", – сказал Красюк.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заговорил о новой дате поединка британца против Александра Усика. Украинец впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) иронично высказался об отмене боя Усик – Фьюри. Он также сделал заявление о возможности провести третий поединок против украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре, которую должны покинуть монахи Московского патриархата. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию.

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