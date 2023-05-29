'Однозначно': секс-символ мирового бокса назвала Ломаченко идеальным мужем

Обладательница чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе Эбани Бриджес (9-1, 4 КО) призналась, что хотела бы выйти замуж за украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО). 36-летняя австралийская боксерша, которую считают главным секс-символом этого вида спорта, отметила, что уроженец Белгород-Днестровского лучше других подходит на роль ее спутника.

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Об этом Бриджес написала на своей странице в социальной сети Instagram, отвечая на вопросы болельщиков. Она добавила, что могла бы убить бывшего соперника Ломаченко Девина Хэйни (30-0, 15 КО), а также заняться сексом с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО).

"Ха-ха-ха. Замуж – Ломаченко. Секс – Танк. Убить – Хэйни. Даже не знаю, какие у меня ощущения от таких ответов. Но я бы однозначно хотела выйти замуж за Лому. Похоже, он больше других подходит на роль мужа", – написала Бриджес.

Позже она прокомментировала свои слова в новой Stories. "Я сказала то, что сказала", – отметила австралийка.

Напомним, Ломаченко в 2008 году женился на призерке чемпионата Европы по спортивной акробатике Елене. У пары есть двое детей. OBOZREVATEL рассказывал историю любви боксера и его супруги.

20 мая Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Бой прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский тренер Теофимо Лопес-старший назвал позором бокса результат боя Ломаченко – Хэйни. Он также сравнил судей поединка с российским диктатором Владимиром Путиным.

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