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На трассе Киев — Чоп полностью возобновили движение транспорта после взрывов с детонацией: что нужно знать водителям

Илья Рябинин
Кияни
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Инцидент связан с детонацией БК в Миле
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В Киевской области полностью восстановили движение транспорта на автотрассе М-06 Киев-Чоп на участке от 23-го до 25-го километра. Это произошло после российского удара по складам в селе Мила Бучанского района 28 августа.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Движение возобновили в 19:00.

Сообщение Белошицкого.

Что предшествовало

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, находившихся рядом с домами. По факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Апокалиптическая картина последствий взрыва в Миле.

Взрыв произошел возле Житомирской трассы под Киевом, после чего разразился мощный пожар. Жертвами стали 38 человек, ещё 52 получили ранения. Было эвакуировано около 400 человек.

В результате взрывов повреждены 130 домов, 18 транспортных средств, два гаража, складское и два некоммерческих помещения, а также два магазина, три автозаправочные станции, предприятие, заведение и пансионат. Также уничтожены три домовладения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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Редакционная политика