На трассе Киев — Чоп полностью возобновили движение транспорта после взрывов с детонацией: что нужно знать водителям

В Киевской области полностью восстановили движение транспорта на автотрассе М-06 Киев-Чоп на участке от 23-го до 25-го километра. Это произошло после российского удара по складам в селе Мила Бучанского района 28 августа.

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Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Движение возобновили в 19:00.

Что предшествовало

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, находившихся рядом с домами. По факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел возле Житомирской трассы под Киевом, после чего разразился мощный пожар. Жертвами стали 38 человек, ещё 52 получили ранения. Было эвакуировано около 400 человек.

Главные истории дня

В результате взрывов повреждены 130 домов, 18 транспортных средств, два гаража, складское и два некоммерческих помещения, а также два магазина, три автозаправочные станции, предприятие, заведение и пансионат. Также уничтожены три домовладения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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