Ломаченко нашел жену благодаря маме: эффектная брюнетка была вице-чемпионкой Европы

В отличие от большинства своих коллег, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в последние годы не афиширует свою личную жизнь. Украинский боксер не выкладывает фото с женой или детьми, не снимает тик-токов. Его посты не о боксе касаются в основном религии или рыбалки. Хотя у бойца из Белгорода-Днестровского красивая жена, которая в прошлом также спортсменка.

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Накануне большого титульного поединка Ломаченко против американца Девина Хэйни OBOZREVATEL решил вспомнить, как двукратный олимпийский чемпион нашел свою вторую половинку.

Жена Василия Елена – эффектная брюнетка. Вот только по примеру мужа, в отличие от других половинок звезд бокса, ее страницы в социальных сетях закрыты и она не делится подробностями личной жизни с посторонними.

Елена, как и Ломаченко, родом из Белгорода-Днестровского и имеет за плечами достаточно успешную карьеру в спортивной акробатике, является мастером спорта и серебряным призером чемпионата Европы.

Брюнетка годами тренировалась у своей будущей свекрови Татьяны Ломаченко вместе с сестрой боксера Анастасией. Поэтому с Василием, который регулярно забегал в зал к маме, девушка знакома лет с десяти.

А вот романтические отношения между боксером и акробаткой стали складываться позднее – уже во время учебы спортсменов в училище, когда Василий внимательнее присмотрелся к Елене и влюбился.

"Симпатия между Василием и Еленой завязалась в педучилище. Лена мастером спорта быстрее стала, потому что акробатика более молодой вид спорта. Она поступила туда уже со званием и регалиями, получала зарплату, ведь она была в сборной Украины. А Вася, выиграв чемпионат мира, завоевав путевку на Олимпиаду, подтянулся позже к ее званиям", – рассказала в интервью bessarabiainform Татьяна Ломаченко.

Уже в статусе олимпийского чемпиона – 2008 Василий отгулял с Еленой скромную свадьбу. В 2011 году, накануне вторых Игр Ломы, Елена подарила мужу сына, которого назвали Анатолием в честь деда. А его крестным стал титулованный украинский боксер, чемпион мира Александр Усик.

Через два года после рождения Анатолия, в июле 2013-го, молодую семью пополнила дочка Виктория, которая пошла по стопам мамы и пришла в акробатический зал к бабушке.

"Мне очень хочется видеть Викторию в смешанной паре в олимпийском виде и чтобы она попала в нашем виде спорта на Олимпиаду – вот такая у меня цель. Толик – старший внук – сейчас ходит на борьбу, потом, может, пойдет и на бокс, чтобы понять, что ему больше нравится", – рассказывала несколько лет назад мама Василия.

К слову, под руководством Анатолия Николаевича внук уже делает первые шаги в боксе, и, по словам очевидцев, весьма успешно.

Татьяна Ломаченко признавалась, что подсказывала детям, как воспитывать внуков: "Мама у нас, Лена, – сама спортсменка, но чуть ребенок заболеет, насморк или сильно кашляет – она может на тренировку не привести Вику. Я, конечно, делаю свои "вливания": "Лена, ну ты же тренировалась и с температурой".

"Хорошо, что Лена для меня – это человек, которого я знаю с детства. Я ей могу все сказать и даже не постесняться. Она даже обижается и может сказать: "Вы меня считаете до сих пор ученицей, а я, на минуточку, – ваша невестка" (улыбается). Я счастлива, ведь она для меня как дочь, и я ненастоящая свекровь для нее", – делилась Татьяна Михайловна.

Отметим, что ранее в своих интервью боксер признавался, что мечтает построить большой дом, чтобы в нем было место для трех-четырех детей. А пока детей двое, у Ломаченко хватило ресурсов, чтобы построить в Затоке Одесской области собственный отель.

Напомним, что в ночь на 21 мая Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) во второй раз в профессиональной карьере попробует стать обладателем всех поясов легкого веса. После неудачной попытки в октябре 2020 года в поединке против Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО) уроженец Белгорода-Днестровского выйдет в ринг против другого американца – Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

Перед боем в США Ломаченко очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Сначала Василий заявил, что только Бог может остановить войну в Украине.

Затем Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А завершилось все тем, что Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про самый скандальный бой украинского боксера: Ломаченко получил ниже пояса и проиграл.

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