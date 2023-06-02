'О чем может быть речь?' Экс-чемпион мира из РФ назвал победителя боя Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе Шавкат Рахимов (17-1-1, 14 КО) не согласился с решением судей отдать американцу Девину Хэйни (30-0, 15 КО) победу над украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) в бою 20 мая. Представитель Таджикистана, который долгое время проживает в России, отметил, что лично посетил поединок и считает победителем нашего соотечественника.

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Об этом Рахимов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он подчеркнул, что практически все зрители, которые находились в зале во время боя в Лас-Вегасе, были возмущены счетом поединка, на кону которого стояло звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Я был на этом поединке. Специально поехал на бой в Лас‑Вегас посмотреть вблизи, на обстановку. И в ряду, где я сидел, было много фанатов бокса, которые сидели и каждый раунд считали, кто его выиграл. Интересно было за ними наблюдать. И вот они посчитали победу Ломаченко со счетом 7:5. То есть даже люди, которые не особенно разбираются в боксе, отдали победу Ломаченко. О чем может быть речь? Уже надо задуматься", – сказал Рахимов.

Напомним, бой Ломаченко – Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Также американский тренер Теофимо Лопес-старший назвал позором бокса результат боя Ломаченко – Хэйни. Он также сравнил судей поединка с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко потребовал от Девина Хэйни матча реванша, а также отметил, что этого никогда не случится. Он назвал свой счет боя 20 мая, обозвав американца трусом. Кроме того, российский экс-чемпион мира Григорий Дрозд обвинил судей поединка в ограблении украинца. А американец Шакур Стивенсон потребовал от Хэйни дать реванш Ломаченко.

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