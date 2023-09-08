'Маленький слабак': Фьюри признался, что разочаровался в Усике

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) сильно удивил Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), когда опустился на настил ринга после удара ниже пояса от Даниеля Дюбуца (19-2, 18 КО) в пятом раунде боя 26 августа. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что украинец повел себя, как слабак.

Видео дня

Об этом Фьюри заявил в интервью изданию Sky Sports. Тайсон выразил свое разочарование поступком Усика, который просигнализировал рефери Луису Пабону о нелегитимном ударе Дюбуа и добился паузы в поединке, что позволило ему восстановить свои силы и затем победить.

"Я думал, что Усик настоящий воин, настоящий маленький боец. Но это явно не так, он просто маленький слабак. Меня били со всей силы ниже пояса, самым сильным ударом, который вы когда-либо видели, но я не катался так по рингу. Это то, что отличает настоящего бойца. Если ты однажды сдался, ты обязательно сдашься в следующий раз. Мой отец говорил мне это, когда я был ребенком. В этом суть. Вот и все", – сказал Фьюри.

Ранее Цыганский король назвал Дюбуа победителем боя с Усиком. Кроме того, Тайсон назвал условие, при котором подерется с украинцем.

В свою очередь команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком. В СМИ был опубликован текст протеста, в котором рефери Луиса Пабона обвинили в том, что он лишил британца чемпионского пояса.

В свою очередь, менеджер Усика Эгис Климас высмеял сторону претендента. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля и дала официальный комментарий по протесту со стороны претендента.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика в запрещенную зону. Позже катмэн украинца Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из российских пропагандистских СМИ решило нелепо задеть Александра Усика, вспомнив "лишение" украинца чемпионского пояса.

Кроме того, легендарный боксер Рой Джонс-младший нашел "уязвимость" украинского чемпиона. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи назвал позором поведение Даниеля Дюбуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!