Ломаченко устроил обнимашки с россиянином после боя с Хэйни. Момент попал на видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) тепло поприветствовал россиянина Сергея Ковалева (35-4-1, 29 КО) сразу после завершения боя с Девином Хэйни (30-0, 15 КО). Представитель страны-агрессорки, который давно проживает в США, лично приехал поддержать боксера из Белгород-Днестровского.

Видео дня

Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале Top Rank Boxing. Промоутерская компания, которая занимается делами Ломаченко с его первого боя на профессиональном ринге, показала закулисье поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В видео видно, что во время возвращения в раздевалку Василий встретил Ковалева в подтрибунных помещениях арены. Боксеры были рады увидеть друг друга и обнялись.

Стоит отметить, что Ковалев после полномасштабного вторжения России в Украине выступил за мир в нашей стране, однако не осудил агрессию своей страны. После боя Ломаченко – Хэйни он рассказал, как болельщики материли судей поединка.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский тренер Теофимо Лопес-старший назвал позором бокса результат боя Ломаченко – Хэйни. Он также сравнил судей поединка с российским диктатором Владимиром Путиным.

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