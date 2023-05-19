Ломаченко – Хэйни: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) во второй раз в профессиональной карьере попробует стать обладателем всех поясов легкого веса. После неудачной попытки в октябре 2020 года в поединке против Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО) уроженец Белгород-Днестровсого выйдет в ринг против другого американца – Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

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Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ

Бокс. Легкий вес

Бой за звание абсолютного чемпиона мира (пояса WBC, WBA, WBO, IBF)

Лас-Вегас, MGM Grand Garden Arena

Рефери: Харви Док (США)

Василий Ломаченко (17-2, 11 КО, Украина) – Девин Хэйни (29-0, 15 КО, США)

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48 ЧАСОВ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса. Скандальный украинский боксер Василий Ломаченко попытается все же стать абсолютным чемпионом мира в легком весе и отобрать пояса у Девина Хэйни.

Оба боксера в последний раз выходили на ринг в октябре минувшего года с разницей в две неделе. Украинец очень неубедительно победил по очкам Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 KO). А Хэйни также решением судей во второй раз одолел австралийца Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО).

Неделя боя прошла очень насыщенно. Боксеры встретились в Лас-Вегасе и устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

Кроме того, Ломаченко очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Сначала Василий заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Затем Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А завершилось все тем, что Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

Кроме того, надпись на его футболке украинца вызвала отвращение болельщиков. В свою очередь, промоутер Боб Арум восхитился украинским народом и патриотизмом Василия.

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