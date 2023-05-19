Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Церемония прошла за закрытыми дверьми и без присутствия журналистов, а также ознаменовалась проблемами у боксера из США.

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Как пишет авторитетный портал Boxing Scene, Хэйни не смог с первого раза вложиться в лимит дивизиона – 61,2 килограмма. Действующий обладатель всех чемпионских поясов легкой весовой категории сначала показал на весах на 200 грамм больше нормы. Ему пришлось раздеваться, после чего он затянул на 61,1 кг.

Ломаченко же четко вписался в лимит, взяв допустимый максимум. Таким образом, санкционирующим органам не пришлось вносить коррективы в статус поединка. При этом позже боксеры проведут аналогичную церемонию для болельщиков и трансляторов, но она уже не будет считаться официальной.

Вечер бокса с участием Василия и Девина состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Начало – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Накануне боя боксеры встретились в Лас-Вегасе и устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

Ломаченко очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Он не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А затем Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, надпись на футболке Василия Ломаченко перед боем с Девином Хэйни вызвала отвращение болельщиков. В свою очередь, промоутер Боб Арум восхитился украинским народом и патриотизмом боксера. Наш сайт также рассказал историю любви Василия и его супруги Елены.

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