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Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,4 т.
Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Церемония прошла за закрытыми дверьми и без присутствия журналистов, а также ознаменовалась проблемами у боксера из США.

Видео дня

Как пишет авторитетный портал Boxing Scene, Хэйни не смог с первого раза вложиться в лимит дивизиона – 61,2 килограмма. Действующий обладатель всех чемпионских поясов легкой весовой категории сначала показал на весах на 200 грамм больше нормы. Ему пришлось раздеваться, после чего он затянул на 61,1 кг.

Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко
Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко

Ломаченко же четко вписался в лимит, взяв допустимый максимум. Таким образом, санкционирующим органам не пришлось вносить коррективы в статус поединка. При этом позже боксеры проведут аналогичную церемонию для болельщиков и трансляторов, но она уже не будет считаться официальной.

Вечер бокса с участием Василия и Девина состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Начало – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко
Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко

Накануне боя боксеры встретились в Лас-Вегасе и устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

Ломаченко очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Он не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А затем Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко
Пришлось раздеваться: Хэйни оконфузился на секретном взвешивании перед боем с Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, надпись на футболке Василия Ломаченко перед боем с Девином Хэйни вызвала отвращение болельщиков. В свою очередь, промоутер Боб Арум восхитился украинским народом и патриотизмом боксера. Наш сайт также рассказал историю любви Василия и его супруги Елены.

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