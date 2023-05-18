'Доблестному народу Украины': промоутер рассказал о патриотизме Ломаченко и том, что будет твориться на бое с Хэйни

Промоутер Боб Арум ожидает невероятного перфоманса в честь Украины во время боя Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девина Хэйни (29-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Представитель обоих боксеров отметил, что в зале, где состоится поединок, наверняка будет невероятное множество сине-желтых цветов.

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Об этом Арум заявил в комментарии порталу ProBox TV. Он отметил, что зрители на арене, а также перед экранами телевизоров станут свидетелями того, как украинцы противостоят российской агрессии. Он также добавил, что Ломаченко проявил себя как настоящий патриот своей страны, когда отказался от поединка с австралийцем Джорджем Камбососом из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Когда Ломаченко будет идти к рингу, у нас повсюду будут сине-желтые цветы. Это будет дань уважения своей стране, доблестному народу Украины. Когда прозвучат гимны, особенно гимн Украины, думаю, многие поймут, как украинцы противостояли агрессорам из России, и оценят Лому и его соотечественников. Есть много вещей более важных, чем бокс. Я приветствую всех людей в Украине, и я приветствую Василия Ломаченко за позицию, которую он занял, оставшись в Украине, чтобы защитить свою страну, вместо того, чтобы участвовать в мировой битве в Австралии", – сказал Арум.

Вечер бокса с участием Василия и Девина состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Начало – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Накануне во время пресс-конференции наш соотечественник заявил, что только бог может остановить войну в Украине. Кроме того, надпись на его футболке вызвала отвращение болельщиков. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новой встрече в Лас-Вегасе накануне боя Василий Ломаченко и Девин Хэйни устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

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