Ломаченко – Хэйни: все подробности боя за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Для нашего соотечественника это будет уже вторая попытка завоевать все пояса дивизиона после того, как в октябре 2020 года он проиграл Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО).

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Вечер бокса состоится на арене MGM Grand Garden Arena в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ

Украинские телеканалы не запланировали показ поединка. Увидеть его можно будет на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com. Трансляция боя будет доступна по системе pay-per-view ("плати и смотри"), а ее стоимость составит 59,99 долл. (2200 грн).

Также показ шоу состоится на британском Sky Sports и сервисе sky.com. Этот телеканал проведет трансляцию из Лас-Вегаса для своих подписчиков без дополнительной платы.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ

Фаворитом поединка считается американский боксер. Ставки на победу Хэйни принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 17,00. А показатели на успех Ломаченко достигают уровня 3,00.

При этом эксперты практически гарантируют, что бой пройдет всю дистанцию в 12 раундов. На соответствующее событие предлагается индекс 1,22.

ГОНОРАРЫ НА ЛОМАЧЕНКО – ХЭЙНИ

Украинский боксер получит в качестве гарантированной выплаты достаточно скромную сумму в размере 900 тысяч долларов. Действующий же абсолютный чемпион заработает минимум три миллиона в американской валюте.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, бывший чемпион в трех весовых категориях:

– Мне нравится быть аутсайдером. Это лучше для меня, чем когда много людей говорит, как это было раньше, что бой станет легкой прогулкой для меня. Когда ты аутсайдер, ты можешь просто быть самим собой. Хэйни – умный боксер. Он понимает бокс и знает, что делать в ринге. Я знаю его уровень, это будет непросто, но реально. Сейчас давление оказывается на него, а не на меня. Это лучше. Его это должно беспокоить, а не меня. Потому что я аутсайдер, у меня уже были поражения. У нас есть стратегия на бой, и мы попытаемся ее реализовать.

Девин Хэйни, абсолютный чемпион мира в легком весе:

– У меня впереди долгая карьера. Лома собирается скоро уйти на пенсию. Я приканчиваю его. Я останавливаю его карьеру. Я собираюсь привести его в замешательство, и после этого он уже не будет прежним. После этого я закрываю главу о Ломе. Я давно хотел этого боя. Наконец-то он здесь. Шах и метка, детка. Они попались в ловушку. Теперь пришла моя очередь. Мы готовимся к лучшей версии Ломаченко в этот вечер. Мы смотрим его лучшие выступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко накануне боя с Девином Хэйни очень много говорил о войне в Украине, однако тщательно избегал упоминаний о российской агрессии. Сначала Василий заявил, что только Бог может остановить войну в Украине.

Затем Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. А завершилось все тем, что Василий и вовсе вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

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